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Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak için buluşan F.D.ile Ü.A.arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.D. tabancayla ateş ederek Ü.A.'yı sağ dizinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.