Silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ulukent Mahallesi'ndeki sitede H.A. (19) ile A.C.Y. (19) arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.A. açılan ateş sonucu, A.C.Y. de çıkan arbedede yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
H.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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