Kurşunların hedefi olmuşlardı...Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kurşunların hedefi olmuşlardı...Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kurşunların hedefi olmuşlardı...Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan bir kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 20:17
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Kurşunların hedefi olmuşlardı...Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan Mehmet Faruk Barutile o sırada yoldan geçen A.U.B.ve M.M.B.yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Barut, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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