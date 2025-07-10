Şile Belediye Başkanı ve 5 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gece saatlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL