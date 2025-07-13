Şile Belediye Başkanı ve 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul'da Şile Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. - İSTANBUL