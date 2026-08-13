Şile'de Zincirleme Kaza: Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Şile'de Zincirleme Kaza: Can Kaybı Yok

Şile\'de Zincirleme Kaza: Can Kaybı Yok
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Şile'de meydana gelen zincirleme trafikte can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Şile'de seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan aracın da karıştığı 3 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, gündüz saatlerinde Şile'de meydana geldi. Seyir halindeki bir araca arkadan başka bir aracın çarpmasıyla başlayan zincirleme kazaya toplam 3 araç karıştı. Yaşanan kaza, başka bir sürücünün araç kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de Zincirleme Kaza: Can Kaybı Yok - Son Dakika

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