Şili'de sel sularında mahsur kalanlar Talagante'de helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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Şili'de sel sularında mahsur kalanlar Talagante'de helikopterle tahliye edildi

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Şili'de etkili olan şiddetli yağışla taşan Mapocho Nehri, Talagante'nin büyük bölümünü sular altında bıraktı ve çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Polis, hızla yükselen sularda mahsur kalan insanları ve evcil hayvanları helikopterle güvenli bölgelere tahliye etti.

Güney Amerika ülkesi Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması sonucu Talagante şehrinde meydana gelen selde mahsur kalanlar, helikopterle kurtarıldı.

Şili'nin orta kesiminde şiddetli yağış etkili oldu. Mapocho Nehri'nin taşması Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Polis, Mapocho Nehri kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter kullandı. Sel sularında mahsur kalanlar, helikopterle günveli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: İHA
Doğal Afetler3. SayfaGüncelPolisDünyaŞiliSon Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de sel sularında mahsur kalanlar Talagante'de helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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