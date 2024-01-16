Şili\'de Yangın Söndürme Uçağı Otoyola Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şili'nin Maule bölgesinde yangın söndürme uçağının otoyola düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, yangına müdahale ettiği sırada alev alarak otoyoldaki araçların üzerine düştü. Uçak alev topuna dönerken, 58 yaşındaki pilot hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.

Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. - SANTİAGO