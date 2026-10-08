Silifke Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı

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Silifke Belediyesi\'ndeki imar ve ruhsat soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin Silifke'de belediyenin ihale, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinde haksız menfaat sağlandığı iddialarına yönelik soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcıları ile geçmiş dönem imar müdürünün de bulunduğu öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2026/2236 numaralı soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi bünyesindeki bazı ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belediye içerisinde görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışında bulunan bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda yapılan araştırmalar kapsamında bilirkişi raporları hazırlandı, tanık beyanları alındı. Ayrıca Silifke Belediyesi bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifadelerine başvuruldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda özellikle belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D. ile birlikte aralarında geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T.'nin de bulunduğu M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Silifke Belediyesi3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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