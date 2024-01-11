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Silifke'de 943 Aranan Şahıs Yakalandı, 275'i Cezaevine Teslim Edildi - Son Dakika
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Silifke'de 943 Aranan Şahıs Yakalandı, 275'i Cezaevine Teslim Edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 2023 yılında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 943 şahıs yakalanırken, bunlardan 275'i cezaevine teslim edildi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda ise haklarında 1 ile 20 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 943 şahıs yakalandı.

Silifke\'de 943 Aranan Şahıs Yakalandı, 275\'i Cezaevine Teslim Edildi
11.01.2024 - 09:58,
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Mersin'in Silifke ilçesinde 2023 yılında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 943 şahıs yakalanırken, bunlardan 275'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünden aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 2023 yılı Aralık ayında, haklarında 1 ila 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 111 şahıs yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda ise haklarında 1 ile 20 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 943 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 275'i cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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