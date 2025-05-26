Silifke\'de Bisikletli Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarında Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Seka kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. K. idaresindeki 33 MC 9952 plakalı otomobil, bisikletle yola çıkan A.K'ye çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında A.K'nin cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN