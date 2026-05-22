Silifke\'de Hafif Ticari Araç Yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi Toros Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede seyreden hafif ticari araç bir anda motor kısmından alev aldı.. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MERSİN