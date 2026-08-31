Silifke’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Bozdoğan mevkiinde bulunan makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopterin yanı sıra arazözler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülürken, bölgede inceleme başlatıldı.