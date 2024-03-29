Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı.
Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 33 KGH plakalı otomobil, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle fren yerine gaza basması üzerine önündeki bijuteri dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı saniye saniye görüntülendi
Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen kaza anına ait görüntülerde, aracın hızla dükkana daldığı ve içeride bulunan müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Dükkan ortağı Ömer Berat Taş, "Bayan sürücü freni ve gazı karıştırıp dükkanın içine giriyor. Sadece maddi zarar var. Çok şükür cana bir zarar gelmedi. Karşı taraf bütün masrafları karşılayacağını söyledi. Allah'tan kalabalık değildi. Kaldırımda da insan yoktu. İftar saatiydi. İş yerimizde sadece bir müşterimiz vardı. Normalde Silifke'de kalabalık müşteriye sahip bir dükkanız. Allah'tan kimse yoktu" dedi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Silifke'de Otomobil Bijuteri Dükkanına Daldı - Son Dakika
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini kaldırımda yapmaları dikkat çekti ve 142 adet hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olacağını belirtti. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin idari yaptırım gerektirdiğini vurguladı.
Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?