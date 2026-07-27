Silifke'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı, Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika
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Silifke'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı, Hayvanlar Telef Oldu

Silifke\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı, Hayvanlar Telef Oldu
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Mersin'in Silifke ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralanırken, büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Silifke-Mut kara yolunun 29. kilometresinde Ortaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'a gitmekte olan O.T. yönetimindeki 38 ABC 182 plakalı tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada tırda bulunan 62 Angus cinsi büyükbaş hayvandan onlarcası telef olurken, bazıları da yaralandı. Devrilen dorseden yola savrulan ve kaçan hayvanların yakalanması için ise ekipler çalışma başlattı.

Kaza sonrası jandarma, polis ve karayolları ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması ve yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Silifke, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı, Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika

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