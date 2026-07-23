Silifke belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Silifke belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi
23.07.2026 21:13  Güncelleme: 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Meclis Üyesi ve eski spor kulübü başkan yardımcısı A.Ş. tutuklandı, tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediyespor Kulübü eski başkan yardımcısı A.Ş. tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi. Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı S.O., Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.S.D., Özel Kalem Müdürü E.S., Ayniyat Müdürü E.G.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda yeni gelişme: Kulübün eski başkan yardımcısı tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediyespor Kulübü'nün eski başkan yardımcısı A.Ş. de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklanması ile soruşturmada tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Tutuklanan şüpheli hakkında kulüp banka hesaplarının kullanımı ile belediye ile iş yapan kişilerden temin edildiği değerlendirilen menfaatlerin aktarılmasına ilişkin yeni delillere ulaşıldığı ileri sürüldü. Silifke Belediyesi tarafından kulübe aktarılan yüksek miktardaki ödemelerin kullanımına ilişkin harcamaların usulüne uygun şekilde belgelendirilemediği, bazı alımlara ilişkin sevk irsaliyesi, teslim tutanağı ve teslim alan kişilere ait kayıtların bulunmadığı, faturası düzenlenen bazı malzemelerin ise kulübe fiilen teslim edilmediği yönünde tespit ve beyanlara ulaşıldığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Silifke Belediyesi, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart çıktı
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:25:01. #7.13#
SON DAKİKA: Silifke belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.