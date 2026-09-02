Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin can filikaları boş bulundu, 10 mürettebattan haber yok - Son Dakika
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Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin can filikaları boş bulundu, 10 mürettebattan haber yok

Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin can filikaları boş bulundu, 10 mürettebattan haber yok
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Silivri açıklarında ALSU tankeri ile çarpışan kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun batmış olabileceği değerlendirilirken, gemide görev yapan 10 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak içlerinde gemi personeline rastlanmadığını açıkladı. Olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru ve bir helikopterle yürütülen operasyonda, kazazede ALSU tankeri de çalışmalara katılıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce Silivri açıklarında çarpışan iki gemiye ilişkin yapılan açıklamada, "10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş, ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir" denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak araçlarda gemi personeline rastlanmadığını açıkladı.

Olaya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03: 26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Saat 03: 41'de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03: 15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirilmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2 bin 999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04: 10'da bölgeye intikale başlamıştır. Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin can filikaları boş bulundu, 10 mürettebattan haber yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin can filikaları boş bulundu, 10 mürettebattan haber yok - Son Dakika
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