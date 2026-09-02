Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; 10 mürettebattan haber alınamıyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; 10 mürettebattan haber alınamıyor.

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Türk bayraklı ALSU ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler gece saat 03.00 sıralarında çarpıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 personelle henüz irtibat kurulamazken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı; 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi gece saat 03.00 sıralarında çarpışmıştı. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edilmişti. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenilmişti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizcilik, Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; 10 mürettebattan haber alınamıyor. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:59:03. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; 10 mürettebattan haber alınamıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement