Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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