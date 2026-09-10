Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölüm soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 yılında ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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