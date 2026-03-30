Silivri\'de At Eti Operasyonu

İstanbul Silivri'de at etinin piyasaya sürüleceğinin ihbarını alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasaya at eti sürmeye hazırlanan bir şebeke olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık koordinesinde jandarma ekipleri, Silivri Beyciler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 306 kilo satışa hazır at eti ele geçirilirken, Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "halk sağlığını tehdit" suçlaması ile soruşturma başlattı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi. - İSTANBUL