Silivri\'de İşten Çıkan İşçiye Darbe

İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren bir bakım merkezinin sahipleri, işten çıkan işçiyi merkeze çağırdı. Çıkış işlemleri için gelen işçi, merkez sahibinin yeğeni tarafından darbedilerek ağır yaralandı.

Olay, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre, daha önce merkezde çalışan Mehmet Aymak, işten ayrılmasının ardından çıkış işlemleri için kuruma çağrıldı. Aymak, kuruma gittiğinde iddiaya göre patronun yeğeni M.E.T tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Aymak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Aymak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay sonrası kayıplara karışan şüpheli M.E.T.'nin ise güvenlik güçlerince arandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL