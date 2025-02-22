Silivri'de Kapıyı Açık Unutan Adam Darbedildi - Son Dakika
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Silivri'de Kapıyı Açık Unutan Adam Darbedildi

Silivri'de bir akaryakıt istasyonuna tahsilat için giden Okan Ünal, kapıyı açık unuttuğu için hakaretler ve darp saldırısına uğradı. Jandarma tarafından kurtarılan Ünal, dişlerinin kırılmasıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.02.2025 16:40
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Silivri'de bir adam 'kapıyı açık unuttuğu' için darbedildi: Dişlerini kırdılar, jandarma kurtardı

İSTANBUL - Silivri'de akaryakıt istasyonunun içindeki pilavcıya tahsilat için giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal hayatının şokunu yaşadı. Akaryakıt istasyonu sahibi, dükkanın kapısını açık unuttuğu için Ünal'a küfür etti. Okan Ünal, küfür etmemesi için uyarınca 5 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Dişleri kırılan Ünal'ın akaryakıt istasyonuna geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat'ta Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, tahsilat yapmak için akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu. O esnada pilavcıda akaryakıt istasyonu sahibi B.E., yemek yiyordu. B.E., kapıyı açık unuttuğu için Ünal'a küfür ve hakaret etmeye başladı. Ünal'ın uyarısı üzerine küfür ve hakaretin şiddeti arttı. Pilavcı kadın, kavgayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına koşarak orada çalışanlara durumu anlattı. Kadın yardım istedi fakat, market kısmından gelen 4 kişi de, kavgayı ayırmak yerine ellerinde sopalarla Okan Ünal'a saldırdı. Cep telefonundan 112'yi arayarak yardım isteyen Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Okan Ünal'ın olayda 2 dişi kırıldı. Saldırıya uğrayan Ünal darp raporu alarak şikayetçi oldu. Okan Ünal'ın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından istasyonu sahibi B.E. ve 4 akrabası gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, istasyon sahibinin tavuk pilav satan dükkan sahibi kadını ifade verdiği için işletmeyi Silivri Belediyesi'ne şikayet ettirdiği ortaya çıktı.

Olay anı kamerada

Okan Ünal'ın aracından inip dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeride bir hareketliğin yaşandığı ve meydana gelen darp olayının yaşandığı görülüyor.

"Kapıyı küfrederek kapattı"

Yaşadıklarını anlatan Okan Ünal, "İşim gereği tavuk pilav satan abimiz, o petrol ofisinde duruyor onun yanına gitmiştim, tahsilat alacaktım. Cam kapıyı açtım, içeri girdim, içeri girdiğimde petrolün çalışanları içeride yemek yiyordu. Cam kapıyı açık bıraktığım için tam tahsilat almak üzereyken bir cam kapı sesi duydum. Sert bir şekilde kapının kapandığını duydum. Kapıyı küfrederek kapattı. Ondan sonra yemek yemeye devam etti. Oradaki abla onu uyardı. Abla beni uyardı. Şahıs, tekrar tekrar konuşmaya devam etti. Ağır hakaretlerde bulunmaya başladı" dedi.

"Ayağa kalkarak beni darp etmeye başladılar"

Kendisini darp edenlerin olduğunu söyleyen Ünal, "Kendisine dönüp uygun bir şekilde dedim ki; benimle bu şekilde konuşma alt tarafı bir kapı. İnsan gibi düzgün bir şekilde uyarırsın. Bu kapıyı kapatırım, bir daha buraya gelmem işimi diğer tarafta hallederim dedim. Bunu söylemem üzerine şahıs, ayağa kalkarak benim yakamdan tutup, burama vurarak ittirdi. O vurma esnasında ben elini ittim, uzaklaştırdım. Bana vurmaması gerektiğini söyledim. O sırada diğer şahıslar, ayağa kalkarak beni darp etmeye başladılar. Daha sonra beni bırakıp dışarı ben yerden kalkıp jandarmadan yardım isteme amaçlı telefona sarılıyorum. Telefonumla jandarmayı aradım" şeklinde konuştu.

"İçeride aldığım darbeden dolayı dişim kırılıyor"

Darp edildiği anda dişlerinin kırıldığını söyleyen Ünal, "O esnada şahıslar, tekrar yanıma gelip üzerime çullanıyor. Bu esnada üstüme daha çok gelmeye başlıyorlar. İçeride aldığım darbeden dolayı dişim kırılıyor. Bu sefer dışarı da aldığım darbeden dolayı bir dişim daha kırılıyor. 2 dişimde kırıktır. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Sonrada öğrendiğim kadarıyla şahıslar, daha öncede burada bir takım sıkıntılar yaşatmışlar" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre istasyon sahibinin tavuk pilav satan işyeri sahibi kadın ifade verdi diye işletmeyi Silivri Belediyesi'ne şikayet ettirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Okan Ünal, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Kapıyı Açık Unutan Adam Darbedildi - Son Dakika

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