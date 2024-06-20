Silivri'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Silivri Altınorak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinde ilerleyen G.G. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan sürücüye müdahale etti. Yapılan incelmelerde, motosiklet sürücüsü G.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden G.G., Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL