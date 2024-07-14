Silivri'de Tarım Arazilerini Tehdit Eden Yangın Söndürüldü

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balıcoğlu, geniş bir alana yayılarak tarım arazilerini tehdit eden yangının söndürüldüğünü açıkladı. Balcıoğlu, "Silivi tarihin en büyük yangınını yaşadık" dedi.

Silivri'de geniş tarım alanlarını etkileyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde bir alan yani Silivri tarihin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evimizi tahliye ettik. Hayvanlarımızı tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Pek çok farklı noktada aynı anda yangın ihbarları aldıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Üzüldüğüm nokta aynı anda 6-7 noktada yangın çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum artık ben. Yangını söndürdük. Çok üzülüyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Hep birlikte bu büyük yangını söndürdük. Şu an Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy bölgesinde de yangınlar çıktığını duyduk. Tekirdağ ekipleri ile ortak hareket halindeyiz. Ekiplerimizi yönlendirdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL