İstanbul Valiliği, Silivri’de yangının kontrol altına alındığını açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Silivri’de yangının kontrol altına alındığını açıkladı

İstanbul Valiliği, Silivri’de yangının kontrol altına alındığını açıkladı
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İstanbul Valiliği, Silivri Akören Mahallesi'nde çıkan anız yangınının saat 17.45 itibarıyla kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 9,5 kilometrekarelik alanda 71 araç ve 205 personelle müdahale edildiğini, can kaybı olmadığını, bazı metruk binalarda hasar oluştuğunu belirtti.

İstanbul Valiliği, Silivri'de tarlada başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın bölgesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, görevlilerden bilgi aldı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi'nde çıktı. Anız yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın kısa sürede büyürken, İstanbul'un tüm ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği, Silivri'de çıkan yangının saat 17.45 itibarıyla kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Yangın bölgesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9.5 kilometrekarelik alanda 71 araç, 205 personel yangına müdahale etti. Rüzgarla beraber yayılma ihtimali var. Bütün tedbirleri alıyoruz. Başka ekipler de olay yerine gelecek. Şu an kontrol altına almış gibi duruyoruz ama rüzgar çok şiddetli. Yaralı ve can kaybı yok. Birkaç tane metruk binalarda ve yeni yapılan binalarda zarar var. Canlı yaşayan binada problemlerimiz olmadı. Alan çok geniş, yaz ayı otlar kuru" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nuri Aslan, Acil Durum, 3. Sayfa, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği, Silivri’de yangının kontrol altına alındığını açıkladı - Son Dakika

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