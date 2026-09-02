Silopi'de dört katlı binanın son katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde dört katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde dört katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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