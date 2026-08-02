Silvan'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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Silvan'da ağaçlık alanda yangın

Silvan\'da ağaçlık alanda yangın
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dönenkaya ve Çalıönü köyleri kırsalında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Silvan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

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