Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Mesajlarda milli birlik, toplumsal bütünleşme ve terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı.

CEVDET YILMAZ: KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin “milli kapasite ve akılla” yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, Meclis’teki geniş mutabakatın önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikasına dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, bundan sonraki süreçte silah bırakma ve tasfiye adımlarının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

AKIN GÜRLEK: GÜÇLÜ BİR İRADEYLE YASALAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin milletin huzuru ve devletin güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Gürlek, “Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye süreçteki liderlikleri nedeniyle teşekkür eden Gürlek, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

BAKAN ÇİFTÇİ: AF, PAZARLIK VEYE TAVİZ DEĞİL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçi, düzenlemenin af, pazarlık veya taviz içermediğini belirterek terörün tüm unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini hedeflediğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda, Meclis’te kabul edilen düzenlemenin “af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi” olduğunu ifade etti.

Çiftçi, düzenlemenin temel hedefinin Türkiye’nin terörle mücadelesini sonuçlandırmak ve ülkenin huzurunu kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti.

“ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çiftçi, atılacak hiçbir adımın bu değerlere zarar vermeyeceğini kaydetti.

Çiftçi, mesajında “Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğine dikkat çekerek, Cumhur İttifakı’nın kararlılığıyla sürecin sürdürüleceğini belirtti.

Çiftçi açıklamasını, “Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek” sözleriyle tamamladı.

BAKAN GÖKTAŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SADECE HEDEF DEĞİL SOMUT BİR ADIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da teklifin yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştü" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımında, "Bu vesileyle Terörsüz Türkiye sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştü. Bu tarihi adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve milli meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: TARİHİ BİR ADIM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasanın kabulünü “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Duran, düzenlemenin Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması, birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, sürece katkı sunan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

PERVİN BULDAN: İŞİMİZ UZUN, YOLUMUZ UZUN

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da Çerçeve Yasa’nın kabul edilmesinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Buldan, “Hayırlısı olsun, öyle diyelim. İşimiz uzun, yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.

Buldan’ın açıklaması, yasanın kabulünün ardından sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin dikkat çeken mesajlardan biri oldu.

MECLİS'TE TARİHİ OYLAMA

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal çerçevesini oluşturması açısından iktidar tarafından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.