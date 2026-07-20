Silvan\'da Çoban Arama Çalışmaları Başladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına girdikten sonra bir daha haber alınamayan çobanı bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Başdeğirmen Mahallesi'nde sulama kanalına giren Mecnun Demir'den (20) haber alınmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede genci arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR