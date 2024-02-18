Silvan'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Silvan'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti

Silvan\'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek gölete düşen Amine Sevinç (26), ağır yaralı olarak sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sevinç'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

18.02.2024 22:47  Güncelleme: 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silvan'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti

BATMAN - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek gölete düşen kadın, ağır yaralı olarak sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıkan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı.

Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı çıkartıp durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemeleri için hastane morguna kaldırıldı. Sevinç'in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Batman, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silvan'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:54:53. #1.11#
SON DAKİKA: Silvan'da gölete düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement