Silvan\'da Saman Yüklü Tır Yanarak Zarar Gördü

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü tır, alevlere teslim oldu. Tırda bulunan samanın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere köyü mevkisinde 48 ALY 492 plakalı tırda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Tırda bulunan saman balyalarının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR