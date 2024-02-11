Silvan'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Silvan'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu

Silvan\'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.02.2024 20:17
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Silvan'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan M.F.B.ile o sırada yoldan geçen A.U.B.ve M.M.B.yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan M.F.B. ise Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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