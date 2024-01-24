Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Yılmaz idaresindeki 67 ND 342 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Silvan- Batman karayolu Eskiocak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Yılmaz ile Nazım Yılmaz yaralandı. Yaralılar bölgeden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR