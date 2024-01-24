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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
24.01.2024 - 15:08,
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Yılmaz idaresindeki 67 ND 342 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Silvan- Batman karayolu Eskiocak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Yılmaz ile Nazım Yılmaz yaralandı. Yaralılar bölgeden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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