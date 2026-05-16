Simav'da Bonzai Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Simav'da Bonzai Operasyonu: 3 Gözaltı

Simav\'da Bonzai Operasyonu: 3 Gözaltı
16.05.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 360 içimlik bonzai ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 parça halinde toplam 6 bin 360 içimlik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen koordineli operasyonda M.Y., S.T. ve F.S. isimli şahısların yakalandığı belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak, suç ve suçlularla etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek en temel önceliklerimizdendir" denilerek, operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür edildi. Uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adliye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da Bonzai Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Motokuryelere SRC-Kurye belgesi için süre uzatıldı Motokuryelere SRC-Kurye belgesi için süre uzatıldı
Texas’ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı

12:26
Yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor ATM’ye giden eli boş dönecek
Yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! ATM'ye giden eli boş dönecek
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 12:33:39. #7.13#
SON DAKİKA: Simav'da Bonzai Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.