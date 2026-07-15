Simav Gölcük mesire alanında korkutan yangın

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Gölcük Mesire Alanı'nda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının kısa sürede söndürülmesi muhtemel bir felaketin önüne geçerken, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Gölcük Yaylası'nın ilçenin en önemli doğal değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aktulun, yaptığı açıklamada, "Gölcük Mesire Alanımızda meydana gelen yangın, ekiplerimizin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınmıştır. Ancak unutmayalım ki çok daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. Binlerce vatandaşımızın nefes aldığı, doğayla buluştuğu bu eşsiz güzelliği korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Piknik yapan vatandaşlar ile kamp ve karavan tutkunlarına daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunan Aktulun, "Doğamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Gölcük hepimizin. Gelin, bu eşsiz güzelliği birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA