Sinan Özen'in aracı Sakarya gişelerinde kaza yaptı, sanatçı ve kardeşi yara almadı - Son Dakika
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Sinan Özen'in aracı Sakarya gişelerinde kaza yaptı, sanatçı ve kardeşi yara almadı

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Sinan Özen\'in aracı Sakarya gişelerinde kaza yaptı, sanatçı ve kardeşi yara almadı
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Sinan Özen, 3 Kasım'daki Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönerken içinde bulunduğu araç Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sanatçı ve menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu; kazayı Hızır Özen sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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