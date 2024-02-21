Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı

Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı

Siirt ve Van'da düzenlenen operasyon sonucunda, sınavlara kopya düzenekleri ile giren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait işyeri, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi. Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ediyor.

21.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı

SİİRT - Sınavlara kopya düzenekleri ile giren 2 şüpheli, Siirt ve Van'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; "6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik olarak, 20 Şubat'ta Siirt ve Van'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli şahsa ait işyeri, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda "kopya düzeneği" ele geçirildi.

Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Siirt, Van, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınavlara kopya düzeneği ile giren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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