Sincan'da Kaçak Yapı Kavgası: 2 Yaralı

Başkentte "kaçak yapı" kavgasında sopalar ve yumruklar konuştu: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşular arasında "kaçak yapı" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçimşit Mahallesi'nde komşular arasında kaçak yapı tartışması çıktı. Komşuların, yapıyı yetkililere şikayet etmesi üzerine sinirlenen şahıslar, şikayet eden komşularını darp etti. Komşuların sopalı yumruklu kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralananlar hastanedeki tedavilerinin ardından, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.