Sincan'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sincan'da Kaza: 1 Yaralı

14.07.2025 00:02
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Ankara Sincan'da hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bahçe duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y.Ö.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bir binanın bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan C.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. C.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sincan'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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