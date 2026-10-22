Sincan'da Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta arkadan çarpışmada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sincan'da Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta arkadan çarpışmada 3 kişi yaralandı

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Sincan'da Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin kavşakta bekleyen araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Ayaş Yolu Kazım Karabekir Caddesi'nde saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (52) kontrolündeki 06 EDE 392 plakalı otomobil, Sincan istikametine seyrederken Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta bekleyen Ö.S. (26) idaresindeki 06 FDS 936 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 06 EDE 392 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.S. (21), Y.S. (20) ve E.Y. (24) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sincan'da Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta arkadan çarpışmada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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