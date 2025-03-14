Sincan'da Kepenk Kavgası: İki Esnaf Hastanelik Oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaflar arasında kepenk yüzünden çıkan kavgada taraflar hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki komşu esnaf arasında kepenk yüzünden tartışma yaşandı. Sigortacı olan esnaf, iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle seyyar kepenk koyan esnafı zabıtaya şikayet etti. Kepengi koyan iş yerinin sahibi Oğuzhan Ö., kepengin seyyar olduğunu ve komşularına hiçbir zararının olmadığını iddia etti. Oğuzhan Ö., komşu esnafın kendisini takip ederek saldırdıklarını ve bıçaklandığını öne sürdü.

Oğuzhan Ö.'nün kardeşi Murat Ö. de, kardeşini darp ettiklerini ve bıçaklanarak yaralandığını belirterek, esnafın kendisine haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

Oğuzhan Ö.'yü şikayet eden esnaf Aykut S. ise kendisinin de darp sonucu yaralandığını, hayatlarının tehlikede olduğunu öne sürerek, sürekli saldırıya uğradıklarını söyledi. Aykut S., bıçaklama olayının doğru olmadığını da iddia etti.

Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA