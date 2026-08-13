Sincan'da Midibüs-Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs, takla atarak yol kenarındaki refüje çıktı. Midibüs, dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durabildi. Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi.

Kazaya tanık olan Salih Alaca, "Kaza bir saat önce oldu. Hafriyat kamyonu otobüse arkadan vurdu. Arkadan vurduğu zaman ben benzinlikte çalıştığım için bir anda baktım otobüs takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen. Zaten bir katliam gibiydi. Zaten iki kişi de bir anda vefat etti. Ama bayağı yaralı vardı. Yani o kadar diyorum, yani o kadar bir hızla bir otobüsün içinden insanlar resmen camdan fırladı. Geçti, fırladı resmen fırladı. Zaten bir anda insanların yanına durdum hemen, zaten ben kazayı gördüm. Otobüsün takla attığını gördüğüm an bir dakika sonra 112'yi aradım, adresi verdim. Dedim 'Acilen buraya 15-20 tane ambulans lazım.' Adresi verdim, onlar da 10-15 dakika içinde geldiler. Çoğu yaralıyı götürdüler. İşte birkaç tane de vefat eden var. Zaten bir tanesini gördüm. Bir anda zaten bir nefes aldı, öbür nefesinde vefat etti. İşte ilk başta demiştim otobüs orta şeritten giderken arkadan hafriyat kamyonu vardı. O arkadan vurdu zaten. O vurur vurmaz ben sesi duydum. Arkamı dönüp baktığım anda otobüsün takla attığını gördüm. Camlar kırılınca 8-10 kişi de arabadan fırladı" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.