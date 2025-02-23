Sincan'da Motosiklet Kazası

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Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir otomobil motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü birkaç metre sürüklenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - ANKARA