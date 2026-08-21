Sincan'da Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.