Sincan'da Otluk Alanda Yangın
Sincan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte söndürüldü.
Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sincan Törekent Mahallesi Yenikent-Temelli yolunda otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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