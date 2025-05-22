Sincan\'da Otomobil Marketin İçine Girdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil cadde üzerindeki markete daldı.

Kaza, Sincan Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 BN 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir markete daldı. Olaya gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA