Sincan'da Semicenk Konserinde Kavga

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Semicenk konserinde kavga çıktı. Konser sırasında yaşanan kavga, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan'da dün düzenlenen Semicenk konserinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, iki grup birbirine girdi. Şarkıcı Semicenk, kavga eden gruba "Kavga etmeyin" diyerek uyarıda bulundu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.