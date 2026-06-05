Sincan'da Servis Minibüsünde Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı'dan Malıköy Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) işçi taşıyan servis minibüsü, Polatlı-Ankara yolu Temelli mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücünün dikkati sayesinde araçta bulunan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle servis minibüsünde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA