Sındırgı Çelebiler'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını başladı. Sındırgı Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kaynak: İHA
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